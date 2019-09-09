بكين 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسحجزت الولايات المتحدة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين بفوزها اليوم على البرازيل بنتيجة 89 - 73 ، مقدمة خدمة إلى منتخب تشيكا التي التحقت بها إلى الأدوار الإقصائية رغم خسارتها أمام اليونان في اليوم الأخير من منافسات الدور الثاني .وبذلك أصبح المنتخبان الأمريكي والأرجنتيني المتأهلان من الأمريكيتين إلى دور الثمانية ليكونا أفضل فريقين من الأمريكيتين في هذه البطولة، ليتأهلا مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ،فيما يخوض المنتخب البرازيلي البطولة المؤهلة للأولمبياد مع عدد آخر من المنتخبات، بعدما احتل المركز الثالث عشر في البطولة الحالية.وواصل المنتخب الأمريكي انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن اللقب، وحقق انتصاره الخامس على التوالي بواقع ثلاثة انتصارات في مجموعته بالدور الأول وانتصارين في مجموعته بالدور الثاني ليؤكد صدارته للمجموعة، علما بأنه تأهل لدور الثمانية رسميا قبل خوض هذه المباراة مستفيدا من فوز المنتخب اليوناني على نظيره التشيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة، في وقت سابق اليوم.وبهذا ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأولمبياد حتى الآن إلى ستة منتخبات، في مقدمتها المنتخب الياباني ممثل البلد المضيف، وخمسة منتخبات تأهلت عبر البطولة الحالية: وهي منتخبات الولايات المتحدة والأرجنتين أفضل فريقين في الأمريكيتين وأستراليا أفضل منتخب في اتحاد أوقيانوسية ونيجيريا أفضل منتخب إفريقي وإيران أفضل منتخب آسيوي .وتحسم مباريات الأدوار التالية في البطولة الحالية أفضل فريقين من القارة الأوروبية فيما ستحدد البطولة المؤهلة للأولمبياد والمقررة في الفترة من السادس إلى 12 من يوليو 2020 المقاعد الأربعة الأخرى في الأولمبياد .// انتهى //19:22ت م0243