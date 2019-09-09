عام / لجنة الطوارئ بمحافظة العيدابي تبحث الاستعداد لهطول الأمطار
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
العيدابي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
رأس محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اليوم اجتماعًا بلجنة الطوارئ والأزمات بالمحافظة ، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء اللجنة بالمحافظة .
وجرى خلال الاجتماع مراجعة خطة الطوارئ تحسبًا للحالات الطارئة ومنها حالات هطول الأمطار ، واستعراض إمكانات جميع الجهات ذات العلاقة ، والعمل على تجهيز موقع الإيواء ، وكيفية تجنب مخاطر السيول والأمطار ، إلى جانب مناقشة الأعمال المتوقعة من الفرق التطوعية وقت الأزمات .
وأوضح محافظ العيدابي أن الاجتماع جاء بهدف تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والمقيمين وبخاصة في الحالات الطارئة بتوفير جميع الطاقات البشرية والفنية ، داعيًا أعضاء اللجنة إلى أهمية توحيد الجهود والتنسيق فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بما يحقق السلامة العامة ، وكذلك أهمية تواجد الفرق المعنية في المحافظة عند هطول الأمطار تحسبًا لأي طارئ.
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19:26ت م
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