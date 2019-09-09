العيدابي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اليوم اجتماعًا بلجنة الطوارئ والأزمات بالمحافظة ، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء اللجنة بالمحافظة .وجرى خلال الاجتماع مراجعة خطة الطوارئ تحسبًا للحالات الطارئة ومنها حالات هطول الأمطار ، واستعراض إمكانات جميع الجهات ذات العلاقة ، والعمل على تجهيز موقع الإيواء ، وكيفية تجنب مخاطر السيول والأمطار ، إلى جانب مناقشة الأعمال المتوقعة من الفرق التطوعية وقت الأزمات .وأوضح محافظ العيدابي أن الاجتماع جاء بهدف تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والمقيمين وبخاصة في الحالات الطارئة بتوفير جميع الطاقات البشرية والفنية ، داعيًا أعضاء اللجنة إلى أهمية توحيد الجهود والتنسيق فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بما يحقق السلامة العامة ، وكذلك أهمية تواجد الفرق المعنية في المحافظة عند هطول الأمطار تحسبًا لأي طارئ.// انتهى //19:26ت م0245