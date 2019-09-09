أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأماراتي اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، إضافةً إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:32ت م0246