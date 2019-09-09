سكاكا 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستستعد منطقة الجوف للاحتفال باليوم الوطني للمملكة وذلك في جميع محافظات ومدن المنطقة، حيث يتولى ملتقى إعلاميي الجوف بموجب مذكرة التعاون مع أمانة المنطقة، التغطية الإعلامية لهذه المناسبة.وقال رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان إنه تم تكليف الإعلامية ميسر بنت محمد البديوي رئيسة للجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني التي ستقام في كافة مدن ومحافظات منطقة الجوف .ودعا الحموان رئيسة اللجنة لتشكيل فريق العمل معها من الإعلاميين والإعلاميات لهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً والتي نسعى من خلالها لإبراز منجزات الوطن التي تحققت ولله الحمد ، ونشر مظاهر الفرح والسرور بهذه المناسبة التي يستذكر فيها أبناء الوطن بطولات الملك المؤسس رحمه الله ورجاله الأوفياء من كل عام.والإعلامية ميسر البديوي حققت جائزة ملتقى إعلاميي الجوف للتميز الإعلامي في مسار الحوار للعام 2017م , وتسلمت الجائزة من سمو أمير منطقة الجوف،.كما دعا الحموان جميع الإعلاميين والإعلاميات للتعاون مع اللجنة لإظهار المنطقة بما يليق بها وبمكانتها، حيث إن الجميع يستطيع إيصال الرسالة الإعلامية من المواقع الإخبارية المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي .//انتهى//19:37ت م0247