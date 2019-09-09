القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده غدًا في مصر.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية، وضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لتعزيز آليات العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //19:55ت م0249