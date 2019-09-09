الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي اليوم مأدبة عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية سريلانكا.حضر المأدبة أعضاء مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة والأستاذ عطا السبيتي والدكتورة فاطمة الشهري والأستاذة لينة آل معينا، وعدد من منسوبي سفارة المملكة لدى جمهورية سريلانكا.// انتهى //20:11ت م0254