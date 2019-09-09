سياسي / وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان يلتقيان نظيريهما الفرنسيين (2+2)
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
موسكو 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو اليوم نظيريهما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان و وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي الذين يزوران روسيا حاليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث قضايا التعاون الثنائي الدولي وذلك في إطار (2+2) للمجلس الروسي الفرنسي، إضافة إلى التعاون في مجال الأمن.
// انتهى //
20:35ت م
0261