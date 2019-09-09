موسكو 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويغو اليوم نظيريهما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان و وزير الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي الذين يزوران روسيا حاليًا.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث قضايا التعاون الثنائي الدولي وذلك في إطار (2+2) للمجلس الروسي الفرنسي، إضافة إلى التعاون في مجال الأمن.// انتهى //20:35ت م0261