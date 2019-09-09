تبوك 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسبدأ نزلاء سجون منطقة تبوك دراستهم في التعليم العام والمهني والجامعي بالفصل الدراسي الأول، حيث بلغ عددهم في التعليم العام في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس السجون بالمنطقة 140 نزيلاً، فيما بلغ عدد النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي بكليتي إدارة الأعمال والآداب 41 نزيلاً بجامعة تبوك، و121 نزيلاً بالتدريب المهني الذي يتلقى من خلاله 40 نزيلاً تعليمهم في الحاسب الآلي، إضافة إلى تلقي 26 نزيلاً التدريب على صيانة الجوالات، و26 نزيلاً تدريبهم في الكهرباء الإنشائية و27 متدربا في ميكانيكا السيارات.وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي أن الإدارة قامت بتهيئة جميع الفصول والقاعات الدراسية والتدريبية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون بالمنطقة ، انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي والمهني للنزلاء التي تعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا.وبين أن الإدارة تقوم بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة باختيار طاقم التدريس الأفضل من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين بجودة عالية، حتى يخرج النزلاء بحالة تعليمية أفضل، تكون بعد توفيق الله خير معين لهم ولأسرهم ومجتمعهم، كما تعمل المديرية بالتعاون مع جامعة تبوك في تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية ، حيث يواصل النزلاء برامجهم التعليمية في الجامعة بهدف حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصصات متنوعة، مثمناً للتعليم المهني دوره في احتواء النزلاء وتوفير أفضل الخدمات التدريبية لهم للوصول بهم إلى اكتساب أكبر قدر من العلوم المهنية.وتمنى العميد العتيبي للنزلاء التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، مؤكدا حرص المديرية على تقديم أفضل البرامج التعليمية والتدريبية للنزلاء بما يضمن بمشيئة الله تلقيهم مختلف العلوم والمعارف.// انتهى //20:56ت م0263