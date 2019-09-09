أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسشاركت المملكة بجناح تفاعلي في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلق اليوم في أبو ظبي، من خلال أكثر من 25 جهة تمثل القطاعين العام والخاص لاستعراض خبرات المملكة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى التقنيات والأبحاث المتطورة.ويعكس الجناح حرص المملكة على المشاركة المتميزة في المؤتمر والمعرض المصاحب في إطار عمق العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //20:57ت م0264