أبوظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامرالغضبان، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه أبوظبي.وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات في مجالات الطاقة المتنوعة والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات أمن الإمدادات واستدامة مصادرة الطاقة.وشدد الجانبان على أهمية التركيز على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل مكونًا مهمًا من صناعة الطاقة.// انتهى //21:04ت م0268