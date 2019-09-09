الأمم المتحدة 10 محرم 1441هـ 09 سبتمبر 2019م واسأكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة ميشيل باشيليت أن العالم لم يشهد أبداً تهديداً بهذا الاتساع لحقوق الإنسان في إشارة منها إلى التداعيات الرهيبة المتوقعة بسبب تغير المناخ.وقالت في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان: "إن الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون تعني أن"العالم يحرق مستقبله"، موضحة أن أسوأ آثار الحرائق والتسارع الشديد في إزالة الغابات مثل بلدان بوليفيا وباراغواي والبرازيل وقعت تحديدًا على الأسر التي تعيش في هذه المناطق.وأكدت باشيليت أن تغير المناخ هو حقيقة تؤثر الآن على كل منطقة من مناطق العالم، مشيرةً إلى أن الآثار البشرية لمستويات الحرارة العالمية المتوقعة حاليًا ستكون كارثية.وحسبما نقلت عن تقارير الأمم المتحدة فإن وتيرة العواصف أخذت في الارتفاع، ويمكن أن تغمر الأمواج العالية مدنًا ساحلية بأكملها وبعضًا من دول الجزر.وأضافت أن العالم لم يشهد أبداً أي تهديد لحقوق الإنسان بهذا الاتساع والحجم، حاثةً الدول الأعضاء على فرض سياسات مشددة لمنع تغير المناخ.// انتهى //21:20ت م0269