باكو 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واستعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب كرواتيا بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020 لكرة القدم .ورفع منتخب كرواتيا رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن المجر التي تلاقي سلوفاكيا في وقت لاحق اليوم فيما حصدت أذربيجان أول نقطة لها في التصفيات لكنها ظلت في المركز الخامس والأخير.// انتهى //21:27ت م0270