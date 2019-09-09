الرباط 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأجرى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي اليوم في الرباط مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة اليابانية-المغربية بالبرلمان الياباني هيروفومي ناكاسوني الذي يزور المغرب حاليًا.وأكد الجانبان حرصهما المشترك على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ قيم السلم والاستقرار في كافة أنحاء العالم، إضافة إلى الإرادة القوية لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتقوية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق شراكات متعددة الأبعاد تشمل اليابان والمغرب وأفريقيا وأوربا.// انتهى //21:28ت م0272