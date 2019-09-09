جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة بوحدة تطوير المدارس "بنات" اليوم اللقاء السنوي الأول لقائدات مدارس تطوير تحت عنوان " القيادة الإنتاجية " ، بحضور المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" والمساعد للشؤون المدرسية ، وذلك في مركز القيادات بمدينة جيزان.وأوضح الدكتور أبوهادي أن اللقاء هدف إلى رسم خارطة الطريق وتوحيد الرؤى والتطلعات بين الوحدة ومدارس التطوير واستعراض التجارب الناجحة في الميدان و تبادل الخبرة وإدارة المعرفة بين المدارس لتحقيق أهداف التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030م .وعدّ الدكتور أبو هادي برنامج تطوير المدارس برنامجا نوعيا يركز على جودة الأداء والتحصيل العلمي ، مؤكداً أن الإدارة تحرص على عقد اللقاءات التطويرية التي تنعكس إيجابياً على الميدان ، لما تزخر به المدارس من التجارب الناجحة والتي ينبغي الاستفادة منها ليكون لها بالغ الأثر في تطوير البيئة المدرسية وتحسينها .بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء باستعراض عدد من التجارب الناجحة التي قدمتها قائدات المدارس، ومنها رحلة التطوير وقادة المستقبل وبيوت الخبرة وتجربة (Harmon) .كما تضمن اللقاء عدداً من العروض المريئة حملت عدداً من العناوين منها التأمل الذاتي المهني والمستقبل الرقمي والتقنية الرقمية ومنصة سحابة شمس وفكرة وقمم .وفي ختام اللقاء تم تكريم الفائزات في مسابقة فاز، كما كرم الرعاة لدعمهم الدائم.// انتهى //21:50ت م0275