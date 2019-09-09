عام / تعليم جازان يعقد اللقاء السنوي الأول لقائدات مدارس تطوير
الاثنين 1441/1/10 هـ الموافق 2019/09/09 م واس
جيزان 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس
عقدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان ممثلة بوحدة تطوير المدارس "بنات" اليوم اللقاء السنوي الأول لقائدات مدارس تطوير تحت عنوان " القيادة الإنتاجية " ، بحضور المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" والمساعد للشؤون المدرسية ، وذلك في مركز القيادات بمدينة جيزان.
وأوضح الدكتور أبوهادي أن اللقاء هدف إلى رسم خارطة الطريق وتوحيد الرؤى والتطلعات بين الوحدة ومدارس التطوير واستعراض التجارب الناجحة في الميدان و تبادل الخبرة وإدارة المعرفة بين المدارس لتحقيق أهداف التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030م .
وعدّ الدكتور أبو هادي برنامج تطوير المدارس برنامجا نوعيا يركز على جودة الأداء والتحصيل العلمي ، مؤكداً أن الإدارة تحرص على عقد اللقاءات التطويرية التي تنعكس إيجابياً على الميدان ، لما تزخر به المدارس من التجارب الناجحة والتي ينبغي الاستفادة منها ليكون لها بالغ الأثر في تطوير البيئة المدرسية وتحسينها .
بعد ذلك بدأت فعاليات اللقاء باستعراض عدد من التجارب الناجحة التي قدمتها قائدات المدارس، ومنها رحلة التطوير وقادة المستقبل وبيوت الخبرة وتجربة (Harmon) .
كما تضمن اللقاء عدداً من العروض المريئة حملت عدداً من العناوين منها التأمل الذاتي المهني والمستقبل الرقمي والتقنية الرقمية ومنصة سحابة شمس وفكرة وقمم .
وفي ختام اللقاء تم تكريم الفائزات في مسابقة فاز، كما كرم الرعاة لدعمهم الدائم.
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21:50ت م
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