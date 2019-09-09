القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واسافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد الدكتور شريف سمرة بالعاصمة المصرية القاهرة المعرض الأقليمي بالقاهرة اليوم، وذلك بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الجمعية المصرية، وبمشاركة الجمعية السعودية لهواة طوابع البريد في المعرض الإقليمي لطوابع البريد.وشاركت الجمعية السعودية لهواة الطوابع بـ 6 عروض خلال فترة المعرض التي تمتد حتى 15 سبتمبر الحالي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل عرض، فيما تقدم للجمعية المصرية بعض المطبوعات البريدية والطوابعية.ويضم المعرض مجموعات كبيرة من الطوابع القديمة التي تُعدّ شاهدًا على تاريخ الشعب المصري والعربي، كما تخلّد ذكرى الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.ويشهد المعرض فعاليات عدة تهم الهواية والهواة، الذين يحكون تاريخ الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية التي تأسست عام 1929م، وأصدرت عددًا من الكتب والمدونات المهمة في تاريخ البريد المصري.// انتهى //22:21ت م0276