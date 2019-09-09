الجزائر 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم على مشروعين تمهيديين يتعلق الأول بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والآخر بالقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات.وأكد بن صالح إثر المصادقة على المشروعين التمهيديين أنه ينبغي أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية الجزائرية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الوقت المطلوب، على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، إثر الـمصادقة على الـمشروعين التمهيديين للقانونين من قبل البرلمان الجزائري بغرفتيه.ويهدف المشروعان المصادق عليهما إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل النظام الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.// انتهى //22:57ت م0282