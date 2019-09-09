سول 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأبدت كوريا الشمالية استعدادها لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامج أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي اليوم قولها: "نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشة شاملة بشأن القضايا التي تناولناها حتى الآن، في موعد ومكان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر"، مبينة أن حكومتها تتوقع مقترحات جديدة من واشنطن يتعين أن ترضى عنها بيونجيانج لكي تبدأ المحادثات.وكان الجانبان قد بحثا من قبل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.// انتهى //23:18ت م0283