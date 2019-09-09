الجزائر 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس منطقتين في شمال بوركينافاسو، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح له اليوم، إن الحقد الأعمى للإرهاب تجاه السكان المدنيين، يدل على إحباط المشروع الإرهابي ودعاته ويشجع قناعتنا وعزيمتنا بالمضي قدمًا في محاربة هذه الظاهرة ومواصلة تنسيق الجهود قاريًا ودوليًا من أجل إحباط مخططاته الهدامة والبغيضة".وأكد تضامن الجزائر الكامل مع حكومة بوركينافاسو جراء هذه الأعمال الإجرامية.// انتهى //23:30ت م0284