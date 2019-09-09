شرم الشيخ 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسقدم الوفد الكشفي المشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية اليوم بعض النماذج من الثقافة السعودية الفنية والشعبية في " اليوم العربي " الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر، بحضور رئيس الوفد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.وشهد الجناح السعودي زيارة الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الجديد عمرو حمدي وعدد من القيادات الكشفية من المنظمين للمؤتمر وأعضاء اللجنة الكشفية العالمية والعربية والأقاليم الكشفية .وقد استعرض المشاركون فقرات شعبية تحكي بعض الموروث من ألعاب ترفيهية قديمة وتقاليد الضيافة العربية والعلاج الشعبي القديم، بالإضافة إلى بعض الأكلات والأزياء الشعبية .وأبدى الحضور من مختلف الوفود المشاركة والزوار إعجابهم بما شاهدوه من تميز للعروض الشعبية السعودية، التي تجسد ثقافة المملكة العربية السعودية، وتقدم صورة فنية مميزة عن طريق العرضة السعودية وعدد من الفلكلورات الوطنية لمختلف مناطق المملكة ، كما وجدت تلك المشاركة ترحيباً وإعجاباً من الزوار من مختلف دول العالم، واطلعوا على فنون إعداد القهوة العربية وحسن معاملة الضيوف والترحيب بهم .// انتهى //23:31ت م0285