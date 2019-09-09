روما 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسفازت الحكومة الائتلافية الجديدة اليسارية في إيطاليا اليوم باقتراع على الثقة في مجلس النواب (المجلس الأدنى بالبرلمان).وأيد نحو 343 عضوًا داخل مجلس النواب الإيطالي الحكومة الائتلافية الجديدة، فيما صوت نحو 263 عضواً ضد الحكومة الائتلافية الجديدة، وامتنع عضوان عن التصويت الذي كان من المتوقع بشكل كبير أن يسير بصورة إيجابية.وستواجه الحكومة تصويتًا آخر على الثقة غداً الثلاثاء في مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى بالبرلمان)، حيث يتمتع هذا الائتلاف بأغلبية ضئيلة.// انتهى //23:44ت م0287