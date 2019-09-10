لندن 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسوافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تشريع البرلمان منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليصيح قانونًا نافذًا.وكان مجلس اللوردات البريطاني قد تبنى الأسبوع الماضي مشروع القرار الذي اعتمده مجلس العموم ويجبر الحكومة على التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق, الأمر الذي سمح برفع التشريع إلى الملكة إليزابيث الثانية اليوم ليصبح قانون ساريًا وملزمًا للحكومة.كما يُجبر رئيس الوزراء على طلب تمديد موعد الخروج ثلاثة أشهر إضافية إذا لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من شهر أكتوبر المقبل.// انتهى //00:40ت م0293