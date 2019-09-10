الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واساجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم بلاعبي المنتخب السعودي الأول قبيل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن غدًا الثلاثاء.وأكد المسحل في حديثه للاعبين على ثقته بهم في تقديم أداء فني مميز يكفل تحقيق أولى نقاط التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق الهدف والظهور بالمستوى الذي يليق بالكرة السعودية.ويخوض المنتخب السعودي الأول غدًا الثلاثاء مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويلاقي "الأخضر" نظيره اليمني في تمام السابعة مساءً على استاد البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.ميدانيًا، اختتم لاعبو المنتخب الوطني استعداداتهم مساء اليوم بحصة تدريبية على استاد البحرين الوطني تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، التي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.//انتهى//01:02ت م0295