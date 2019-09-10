الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الثلاثاء معسكره الإعدادي المُقام في دولة مصر، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويلتقي "الأخضر" في ختام معسكره بمنتخب مصر في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر (التاسعة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب السلام.وعلى الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم ، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، التي طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.// انتهى //01:04ت م0296