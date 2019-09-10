الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غدًا الثلاثاء لقاءه الودي ضمن معسكره الإعدادي المُقام بالخُبر، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.ويلاقي "الأخضر" منتخب اليمن في تمام التاسعة مساءً على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر.ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، التي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا يأتي في المجموعة "الرابعة" وإلى جواره منتخبات عمان، وسوريا، وباكستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر منتصف الأسبوع المقبل.// انتهى //01:16ت م0298