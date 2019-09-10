جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن غرفة جدة اعتادت على تبني المبادرات ، ورعاية الفعاليات ذات القيمة المضافة على مستقبل الاستثمار، وبالأخص في الوقت الحالي الذي يشهد طفرة في التقنية والتكنولوجيا ، وتطور وسائل الاتصال على مستوى العالم .وأشار في كلمة له خلال اللقاء الإعلامي الذي أقيم اليوم بغرفة جدة الخاص بالمؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 11-13 نوفمبر المقبل إلى أن هذا اللقاء يجسد روح التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لما يمثّله هذا المؤتمر تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي ، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال .وأفاد العتيبي أن محاور وأهداف المؤتمر من شأنها أن ترتقي بالاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمار في الثورة الصناعية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا التجمع يعتبر منبراً أساسياً يجمع كافة الجهات العربية المعنية بالاستثمار ومن الهيئات المعنية بالاستثمار وبترويجه ، ومن رواد الأعمال والشركات العربية المعنية بمختلف قطاعات الاستثمار الرقمي .وأضاف أن المؤتمر سيرسخ تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتشجيع الاستثمارات بينها ، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية ، وتحديد مستلزمات النهوض بالاستثمار الخاص في هذه الدول والمعوقات التي تواجهه ، .// انتهى //01:46ت م0299