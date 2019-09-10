سول 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأطلقت كوريا الشمالية مقذوفات لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر الشرق، المعروف باسم بحر اليابان.وذكر بيان لقيادة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي نقلته وكالة (يونهاب) للأنباء اليوم أنه تم إطلاق المقذوفات من إقليم "ساوث بيونجان" غربي البلاد، مضيفًا أن الجيش يراقب الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.// انتهى //01:56ت م0300