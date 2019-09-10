الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويتأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاريعبدالعزيز بن سلمان يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددةولي عهد أبوظبي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمانطوزير الطاقة: المملكة تعتزم إنتاج وتخصيب اليورانيوم.. وسنبدأ بمفاعلينالجبير يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكةاعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من "صنعاء"الخدمة المدنية: لا صحة بعدم السماح لمن هم أكبر من 35 عام من شغل الوظائفوزارة الإعلام تطلق «جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني»«تعليم الرياض» يكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة ابتدائيةهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكةألمانيا تستعيد توازنها في تصفيات يورو 2020 وهولندا تضرب بقوةبريطانيا : تعليق جلسات البرلمان حتى منتصف الشهر المقبلروسيا تستقبل وفدا فرنسيا رفيعا بشأن محادثات السلام الأوكرانيةملكة بريطانيا تقر تشريعا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق// يتبع //06:12ت م0003