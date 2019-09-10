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الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يطمئن هاتفيا على صحة أمير الكويت
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري
عبدالعزيز بن سلمان يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة
ولي عهد أبوظبي يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سلمانط
وزير الطاقة: المملكة تعتزم إنتاج وتخصيب اليورانيوم.. وسنبدأ بمفاعلين
الجبير يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة
اعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من "صنعاء"
الخدمة المدنية: لا صحة بعدم السماح لمن هم أكبر من 35 عام من شغل الوظائف
وزارة الإعلام تطلق «جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني»
«تعليم الرياض» يكشف تفاصيل وفاة طالب بمدرسة ابتدائية
هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة
ألمانيا تستعيد توازنها في تصفيات يورو 2020 وهولندا تضرب بقوة
بريطانيا : تعليق جلسات البرلمان حتى منتصف الشهر المقبل
روسيا تستقبل وفدا فرنسيا رفيعا بشأن محادثات السلام الأوكرانية
ملكة بريطانيا تقر تشريعا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
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