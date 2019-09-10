وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة وإنتاج الطاقة.. اتزان والتزام ) : يشكل دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الطاقة أحد أهم ركائز رؤية الوطن والتي تتبلور معانيها في تلك الخطوات التنموية بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، يأتي تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز -وزير الطاقة- على التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول، ذلك النهج المتزن والذي ينسجم مع سياسات المملكة في مختلف المجالات والقطاعات، وفي كلماته خلال مؤتمر للطاقة بأبوظبي بأن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.وبينت أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.وأكدت على أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس إستراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.وأشارت الى إن تحديات المرحلة تقابلها حكمة قيادة تستدرك كافة المتغيرات وتواكب كل المتغيرات وتخطط للمستقبل البعيد قبل القريب، يأتي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.وأوضحت أنة صاحب خبرات عميقة في إستراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها،واضافت : وهو اليوم يؤكد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، وأن المملكة تعمل دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط، معربا عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة بالنصف الأول.واعتبرت أن المراقب للمشهد سيجد في هذه الكلمات التي جاءت كأول تصريحات لوزير الطاقة الجديد، وفي كل هذه المتغيرات دليلا آخر على أن المملكة ماضية في مسيرة التطوير والتنمية، وتحقيق كافة ركائز وخطط وبرامج رؤية المستقبل في ظل قيادة رشيدة تدرك كافة التحديات وتسير بخطى ثابتة متزنة نحو مستقبل زاهر يضع الوطن في مقدمة دول العالم.// يتبع //06:12ت م0004