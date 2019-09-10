وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( رأب الصدع) :الآمال المعقودة على جهود المملكة في القضاء على الفتنة داخل دولة اليمن الشقيق، كبيرة وعظيمة، خاصة بعد المساعي التي بذلتها الرياض، ومعها أبو ظبي، في الفترة الأخيرة، لرأب الصدع بين الحكومة الشرعية لليمن، والمجلس الانتقالي، وإعادة الاستقرار والهدوء بينهما، من أجل توحيد الصفوف الداخلية لمواجهة خطر جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.واوضحت انة منذ وقت مبكر جداً من تاريخ هذه الفتنة الطارئة، أدركت المملكة انطلاقاً من مسؤولياتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن، أهمية الحوار البناء والمثمر بين الحكومة الشرعية للبلاد والمجلس الانتقالي، وبذلت من أجل ذلك جهوداً دبلوماسية وسياسية بهدف إقناع الطرفين، بأنه لا مناص من إجراء الحوار بينهما على أسس وثوابت تراعي الصالح العام لليمن وشعبه، وبما يضمن الوصول إلى اتفاق بناء، يحمي البلاد من الفرقة والانقسام والضعف، الذي قد يستثمره الحوثيون لصالحهم، لتنفيذ أجندة إيران "الخبيثة" داخل اليمن.ورأت المملكة بخبراتها في التفاوض، أن إقناع الطرفين للجلوس على مائدة الحوار ليس كافياً لإنهاء الأزمة بينهما، وأنه لن يفضي إلى شيء إيجابي إن لم يتمسك الطرفان بحزمة من المبادئ والقيم، التي عملت المملكة على تعزيزها على أرض الواقع عبر تهيئة الظروف والمناخ الملائم لنجاح الحوار، وتحقيق أهدافه، ودعوة الطرفين للتحلي بروح الأخوة، ونبذ الفرقة والانقسام، وأكدت أن هذا الأمر بمثابة خطوة رئيسة وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات؛ عدن، أبين، وشبوة، ليس هذا فحسب، وإنما شددت على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات استفزازية أو نشاطات عسكرية، أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعزز سلامة النوايا بين الطرفين، ويعلي الثقة المتبادلة بينهما.واضافت : واليوم.. تبدو جهود الرياض في القضاء على الفتنة داخل اليمن، محل تقدير دول العالم واحترامه، التي ترى في المملكة، دولة محورية لا غني عنها في تعزيز الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط، ونشر الأمن في ربوعه، إذ ترى هذه الدول أن المملكة تمارس دورها باقتدار وكفاءة عالية، في قيادة العالمين العربي والإسلامي إلى بر الأمان، ومن هنا، يثق العالم اليوم، بأن جهود المملكة في القضاء على الفتنة داخل اليمن، ستثمر عن توافق وتحالف الفرقاء من جديد، الأمر الذي يبشر بقرب القضاء على الخطر الحوثي الإيراني في المنطقة.// يتبع //06:12ت م0005