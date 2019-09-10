وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (ماضون في «النووي») : تتوالى خطوات المملكة الرائدة ضمن أقوى اقتصادات العالم بتنوع مغاير وبتخطيط إستراتيجي ينطلق من استغلال الثروات وتطويعها في صنع اقتصاد صلب لا يهتز مهما تغيرت الظروف، ممعنة في التطوير السلمي لكل مصادر الطاقة وتوظيفها في خدمة الإنسانية.ورأت أن الخطوات الوثابة أكدها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي أمس (الإثنين) متسلحاً بخبرة طويلة في دهاليز السياسات النفطية، فالسعودية تتسيد تصدير الخام، وتعمد إلى تنويع مصادر الطاقة، فمع تأكيده بأن السياسة النفطية للمملكة «لن تتغير»، كشف مضي المملكة في برنامجها النووي وإنتاج وتخصيب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء ببرنامج سيبدأ بمفاعلين.وأعتبرت أن المملكة وهي تنطلق من أرضية صلبة نحو تحقيق التوازنات في القوى الاقتصادية، لن تغفل عن تطويع ثرواتها في تمكينها سياسيا، فالبرنامج النووي السلمي للمملكة سيشكل تحذيراً لأعدائها، وهو ما جاء على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ لم يشأ الأمير الشاب أن يغفل الجانب السعودي من القوة في المنطقة، بتأكيده أن المملكة لا تريد الحصول على الأسلحة النووية، «لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنتبعها في أسرع وقت ممكن».// انتهى //06:12ت م0006