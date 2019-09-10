نيويورك 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية مستقرة يوم امس الاثنين حيث أبطلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية أثر التوقعات المتزايدة لإجراءات تحفيز اقتصادي من البنوك المركزية في أنحاء العالم.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.05 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 26835.51 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.28 نقطة أو 0.01 بالمئة ليسجل 2978.43 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15.64 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 8087.44 نقطة.//أنتهي//06:30ت م0007