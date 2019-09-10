الأمم المتحدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسرغم التقدم المحرز في الاستراتيجيات الوطنية للدول في الحد من حالات حدوثه، ما زال "العالم يشهد حالة انتحار واحدة كل 40 ثانية" حسبما أورد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية امس الاثنين، مسلطا الضوء على خلاصات آخر تقرير للوكالة حول تقديرات الانتحار العالمية.وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريوسيس إن "كل وفاة هي مأساة لأصدقاء المتوفين وأفراد أسرتهم" مضيفا أنه من الممكن منع المزيد من حالات الانتحار.وقال الدكتور غيبريوسيس في حديث للصحفيين، قبل يوم واحد من اليوم العالمي المخصص لمكافحته، إنه ينبغي على جميع البلدان "دمج استراتيجيات منع الانتحار التي أثبتت فعاليتها في برامجها الوطنية للصحة والتعليم بطريقة مستدامة".ومنذ صدور التقرير الأول لمنظمة الصحة العالمية عام 2014 الذي يدرس هذه القضية، تبنت مزيد من بلدان العالم استراتيجيات وطنية خاصة بها لمنع الانتحار، ليبلغ عددها الآن 38 دولة. ومع ذلك، فإن هذا العدد "لا يزال متدنيا جدا"، حسبما قال الدكتور غيبريوسيس، مضيفا أن العديد من الحكومات بحاجة إلى الالتزام بتأسيس مثل هذه السياسات.// انتهى //06:56ت م0008