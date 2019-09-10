طرابلس 11 المحرم 1441 هـ الموافق10 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجس الرئاسى فايز السراج مع مع وفد من الجنوب الليبي يضم حكماء وشيوخ وأعيان سبها وعدد من المدن الأخرى، الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية، وتم مناقشة سبل حل أزمة مدينة مرزق، ومشكلة النازحين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى المدينة، مؤكدا أن المنطقةالجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار البلاد.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة أن جميع المحاورالعسكرية تشهد هدوء حذر مع بعض المناوشات المتقطعة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق، لافتة ان سلاح الجو التابع للجيش قد شن عدة ضربات استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة في مناطق الكريمية كوبري السواني اليرموك جنوب العاصمة طرابلس.ونوهت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، وتأكيده الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا» لإيجاد حل سياسي للأزمة، مضيفا إنه لن يكون هناك نصر عسكري» في تلك الأزمة،وتطرقت الصحف إلى دعوة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونظراؤهم من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، على العودة السريعة للعملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة،وبحثوا الأوضاع الراهنة في ليبيا والاستحقاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي.وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الأممى غسان سلامة،معتبرا أن الاتفاق السياسي بين حكومة الوفاق والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمر ممكن شريطة دعم القوى الأجنبية لذلك، مؤكدا أن الحل العسكري وهم باهظ التكاليف، مشيرًا إلى سيناريوهات ثلاثة محتملة، رجح بينها السيناريو السلمي الذى كان غير ممكن منذ أسبوعين أصبح الآن ممكن.// انتهى //07:02ت م0010