مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسناقشت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة مدير الإدارة العــامـة للشــؤون الفنية والـخـدمـيـة نايف الجحدلي، وبحضور مساعد المدير العام للإدارة الخدمية فهد الجعيد، أمس، عدداً من المواضيع في مقدمتها الخطة التشغيلية لـهذا العام ووضع الخطة التشغيلية لــموسم العمرة.وقد تم طرح عدد من المبادرات وطرق تفعيلها وحث المديرين على تطوير منظومة العمل وطرح أفكار جديدة لمواكبة رؤية الخير والعطاء رؤية 2030 , والتنسيق مع أكاديمية المسجد الحرام لعمل دورات تخصصية للموظفين.// انتهى //09:05ت م0017