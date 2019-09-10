مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، دليل البرامج التدريبية وفق الجدارات الوظيفية لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.ويعد ذلك حرصا من الإدارة العامة للأكاديمية على تنفيذ البرامج التدريبية بشكل فعّال ومنظم من خلال تحديد أهم الجدارات التي تميز العاملين بالرئاسة من خلال استخدام منهجية مشاريع الجدارة في الحصول على إطار جدارة لقيادة العمل في الرئاسة بما يلبي الحاجة الملحة وفق حاجات العصر وأدواته.كما قدمت الأكاديمية تصورا للبرامج التدريبية بما يتناسب مع أعمال الرئاسة في هذا المجال.// انتهى //09:09ت م0018