نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.//انتهى//09:12ت م0019