شرم الشيخ 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعرضت جمعية الكشافة العربية السعودية يوم أمس بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المُنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ورقة عمل عن "دور الحركة الكشفية بالمملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها" تناول فيها مُقدمها القائد الكشفي الدكتور فواز بن علي الغامدي، البرامج التي نفذتها الجمعية بمشاركة قطاعاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي بلغت 226 برنامجاً خلال الفترة من عام 1437هـ إلى عام 1439هـ، حيث أظهرت الدراسة أن برامج الجمعية تسهم وبدرجة عالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع بقية المنظمات والقطاعات الأخرى داخل المملكة.وأشار مقدم الورقة إلى أن نسبة الزيادة في البرامج كل عام أمر طبيعي، حيث يتماشى مع انطلاقة رؤية المملكة 2030 لتحقيق أقصى درجات التنمية الشاملة في كل القطاعات، بالإضافة إلى سعة الانتشار لجمعية الكشافة في مختلف المناطق والمحافظات.// انتهى //09:20ت م0020