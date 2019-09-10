سياسي / جيش الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
القدس المحتلة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية وأمنيه بالقدس: إن جيش الاحتلال داهم بلدة العيسوية وسط القدس واقتحم عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين وأجرى عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال كلًا من : محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.
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09:39ت م
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