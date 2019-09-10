القدس المحتلة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وقالت مصادر محلية وأمنيه بالقدس: إن جيش الاحتلال داهم بلدة العيسوية وسط القدس واقتحم عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين وأجرى عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال كلًا من : محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.// انتهى //09:39ت م0023