مكة المكرمة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بمنسوبي إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام.وأثنى معاليه على جهود العاملين بالإدارة، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام وقاصديه والارتقاء بالأداء من أجل ظهور العمل بالمستوى المأمول والمطلوب في الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين و للمعتمرين والزوار تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.وعبّر منسوبو إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على دعمه الدائم لهم.// انتهى //09:43ت م0025