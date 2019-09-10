الدمام 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستحتضن الدمام في الثامن من أكتوبر المقبل، فعاليات ملتقى "الصحة والسلامة في مكان العمل الأول"، تحت شعار "نحو بيئة عمل آمنة"، بمشاركة متحدثين من أمريكا وبريطانيا وأوروبا.وأوضح رئيس الملتقى المهندس عثمان الموسى أن الملتقى الذي يقام برعاية وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، سيركز على عددٍ من المحاور الرئيسية تشمل نظام إدارة السلامة، وتطوير مختصي السلامة وأهم الاعتمادات المهنية العالمية في مجال محترفي السلامة.وأضاف أن الملتقى الذي سيقام في فندق الشيراتون، سيتضمن الحديث عن معيار الآيزو ١٤٠٠٥ لمنع الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل، والحفاظ على الصحة والسلامة في مكان العمل، إلى جانب تقديم ورش عمل ودورات تدريبية ذات اعتماد عالمي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، مثل دورة "تقييم المخاطر"، التي تقام بإشراف مباشر من الجمعية الأمريكية الدولية لمحترفي السلامة.وبين المهندس الموسى أن الملتقى سيحظى بدعم من عددٍ من الجهات العالمية مثل البورد الأمريكي لمحترفي السلامة، وذلك من خلال المشاركة بورقة عمل والالتقاء بالمهتمين بالحصول على البورد الأمريكي لمحترفي السلامة والسبل الكفيلة لتحقيقهم ذلك.// انتهى //10:45ت م0044