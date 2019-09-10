جيزان 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسدعا نادي جازان الأدبي المصورين الفوتوغرافيين بمنطقة جازان للمشاركة في المعرض الفوتوغرافي، الذي ينظمه النادي ضمن احتفالاته باليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همّة حتى القمّة".وخص النادي المشاركات المرسلة والمتقدمة للمعرض بمحاور عن اليوم الوطني للمملكة والتراث الحضاري الوطني، والجانب السياحي والمناظر الطبيعية والحياة البرية بجازان، إلى جانب محور التصوير المفاهيمي، الذي يختص بإيصال فكرة الصورة بطريقة بسيطة.وحدد النادي يوم الخميس الـ 20 من شهر محرم الجاري، موعداً أخيراً لقبول المشاركات عبر الإيميل testman51@gotmail.com، حيث تقوم لجنة مختصة بفرزها للمشاركة في معرض اليوم الوطني الفوتوغرافي بنادي جازان الأدبي.// انتهى //10:48ت م0045