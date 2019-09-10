اقتصادي / تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 7ر6%
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
القاهرة 11 محرم 1441هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 7ر6% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، الذي سجل فيه 6ر13%.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، أن معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي ارتفع بنحو 7ر0% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 8ر314 نقطة، مُرجعًا ذلك إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1% مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأضاف البيان أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري بلغ 5ر11% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي ارتفع في الحضر بنحو 7ر0% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 9ر307 نقطة، كما زاد معدل التضخم في الريف خلال الفترة المذكورة بنحو 8ر0 % مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليبلغ 323 نقطة.
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