الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عزام بن محمد الشويعر أن من نعم الله على هذه البلاد المباركة أن شرف حكامها بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدمة كتابه الكريم.وقال في تصريح له بمناسبة إقامة الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في نسختها الحادية والأربعين في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة غدًا: إن هذه الرعاية الملكية الكريمة نابعة من إدراك القيادة الرشيدة بأن كتاب الله تعالى القرآن العظيم هو صمام الأمان لهذه البلاد المباركة فبه يحفظ الله عليها عقيدتها وثرواتها وأمنها.وأضاف أن: المسابقة التي تجاوزت الأربع عقود تأتي على قمة مسابقات القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وتهدف إلى تشجيع الموهوبين في حفظ كتاب الله ورعايتهم، واستفاد منها أعداد كبيرة من مختلف الدول ما زالوا يحملون كل ودٍّ واحترام لهذه الدولة المباركة.// انتهى //10:55ت م0047