أبها 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل والحرجة والمجاردة والنماص ومحايل وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.// انتهى //11:10ت م0048