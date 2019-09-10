تونس 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستنعقد بمدينة مراكش المغربية غدًا أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجھزة الحمایة المدنیة (الدفاع المدني)، بمشاركة رؤساء وممثلي هذه الأجھزه في الدول العربیة، فضلًا عن جامعة الدول العربیة، المنظمة الدولیة للحمایة المدنیة والدفاع المدني، مشروع مكافحة الإرھاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، المركز العربي للوقایة من أخطار الزلازل والكوارث الطبیعیة الأخرى، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب.ویناقش المؤتمر وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقره في تونس، عددًا من المواضیع من بینھا المستجدات في أخطار تلوث البیئة وسبل مكافحتھا، وتصور عن دور أجھزة الحمایة المدنیة (الدفاع المدني) في تنفیذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015 ،فضلًا عن التطورات والمستجدات في أنشطة ومھام أجھزة الحمایة المدنیة (الدفاع المدني)، ومساھمة شركات التأمین في مصادر تمویل الأجھزة المذكورة ودورھا في تحمل تكالیف تدخلھا.كما سینظر المؤتمر في مشروعین مهمين یتعلق الأول بـ"اتفاقیة عربیة للتعاون في مجال البحث والإنقاذ" والآخر بوضع "كود عربي موحد للرقابة على استیراد المواد المفرقعة والخطرة ونقلھا وتداولھا".وسیستعرض المؤتمر كذلك آراء الدول الأعضاء بشأن جدوى إعداد مشروع اتفاقیة للتعاون بین أجھزة الحمایة المدنیة (الدفاع المدني) في الدول العربیة، ودور هذه الأجھزة في مواجھة الأعمال الإرهابية.// انتهى //11:12ت م0049