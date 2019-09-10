عام / المياه الوطنية تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة
الثلاثاء 1441/1/11 هـ الموافق 2019/09/10 م واس
الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس
أعلنت شركة المياه الوطنية في موقعها الرسمي أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع مناطق المملكة.
ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين في القوائم المرفقة لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين.
ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط على موقع الشركة الرسمي: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Acceptednames.pdf ، متمنيةً للجميع التوفيق والسداد.
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11:14ت م
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