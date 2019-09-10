القطيف 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساختتم مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بوكالة شؤون المتدربين بالكلية التقنية في محافظة القطيف أمس، برنامج تهيئة متدربي التدريب التعاوني للفصل التدريبي الأول للعام 1441هـ.وأوضح مدير المكتب عمار العرفات أن البرنامج يهدف إلى إتاحة المجال للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية، ومحاكاة البيئة العملية، والتعود على تحمل المسؤولية لجني العديد من الفوائد، مشيراً إلى البرنامج من خلال طريقة التقييم والضوابط وغيرها مما يحتاجه المتدرب من معلومات لهذه المرحلة، إضافة إلى كيفية إعداد التقارير الفنية والعرض الشفاهي والأخلاقيات الوظيفية وبعض مهارات التعامل مع الآخرين.من جانبه بين عميد الكلية المهندس أحمد الغامدي، أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية ومنشآت سوق العمل التي تتيح للمتدربين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في الواقع العملي لديها، مؤكداً ضرورة الانضباط والالتزام في المرحلة القادمة، والاستعداد والجدية للمتدرب أمام جهات القطاع الخاص مما يساعد في إيجاد فرص وظيفية أمام المتدربين.// انتهى //11:19ت م0051