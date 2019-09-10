الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واساستعادت ألمانيا توازنها بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 2-0 في بلفاست، لتعوض خساراتها من أمام هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتكسب ثلاث نقاط ثمينة وضعتها في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام ايرلندا الشمالية.وأكدت هولندا صحوتها بفوزها الكبير على مضيفتها إستونيا 4-0، لتعزز موقعها في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بفارق 3 نقاط خلف ألمانيا وإيرلندا الشمالية.و واصلت بلجيكا انطلاقتها القوية وحققت فوزها السادس توالياً وكان على حساب اسكتلندا بأربعة أهداف نظيفة، ليرتفع رصيدها إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة.// انتهى //11:26ت م0054