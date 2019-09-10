الجزائر 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الجيش الجزائري 31 شخصًا بين مهاجرين ومهربين بمدن غرداية وتمنراست وبسكرة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها أوقفت 25 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظة غرداية، في حين أوقفت عناصر أخرى من الجيش، 6 مهربين بمدينتي بسكرة وتمنراست، وصادرت منهم مركبة و 3 مولدات كهربائية، و 3 مطارق ضغط، ومواد أخرى معدة للتهريب.وأضاف البيان، أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين، قبضت على 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة سيدي بلعباس غرب الجزائر.// انتهى //11:32ت م0056