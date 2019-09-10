بريدة 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم غداً، حملة للتبرع بالدم لمنتسبي الغرفة، بالتعاون مع إدارة بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريده، وذلك بمقر الغرفة.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في الغرفة عبد العزيز المهوس أن الحملة تأتي ضمن مسؤوليات الغرفة الاجتماعية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع في جميع الاتجاهات كقيمة إنسانية نبيلة، حيث سيتواجد مختصين من إدارة بنك الدم من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريده للإشراف على تنفيذ الحملة وفق الاشتراطات الصحية المحددة.// انتهى //13:13ت م0083